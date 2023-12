Allo Stadio Olimpico la Roma pareggia 1-1 con la Fiorentina nella 15esima giornata di campionato: in avvio sblocca la gara Lukaku, su assist di Dybala che poi esce per infortunio, nella ripresa Martinez Quarta sigla il pari. E i giallorossi concludono il match in 9 per le espulsioni di Zalewski per somma di ammonizioni e Lukaku per rosso diretto.

Nel post-partita nessun tesserato giallorosso parlerà ai microfoni dei cronisti.