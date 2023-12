Giudice sportivo: una giornata di squalifica a Lukaku, stop di un turno anche per Zalewski. Mancini diffidato

Romelu Lukaku ci sarà contro il Napoli. La notizia arriva dal comunicato del Giudice Sportivo che ha inflitto una giornata di squalifica all’attaccante della Roma per il rosso diretto rimediato contro la Fiorentina. Lukaku dunque sarà assente contro il Bologna, come Zalewski, per poi tornare a disposizione dalla sfida del 23 dicembre all’Olimpico.

Ammende a Napoli (10.000 euro), Juventus(7.000 euro), Atalanta, Salernitana (4.000 euro), Udinese (3.000 euro), Verona, Lecce (2.000 euro), Genoa (1.500 euro), Roma (1.000 euro).

I diffidati della Roma: Mancini.

Fonte: Legaseriea.it