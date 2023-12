Europa League, tutte le possibili sfidanti della Roma: evitate PSG, Newcastle e Porto

Con le partite di questa sera si sono concluse ufficialmente le fasi a gironi della Champions League, definendo tutte le squadre approdate agli ottavi e quelle invece retrocesse ai sedicesimi di Europa League. In attesa di scoprire se la Roma riuscirà a riprendersi il primo posto nel girone (evitando così i sedicesimi), è sicura l’assenza di big importanti come PSG, Newcastle e Porto, con gli inglesi fuori da ogni competizione europea dopo la sconfitta interna contro il Milan. Questo l’elenco di tutte le terze classificate di ogni girone: Galatasaray, Lens, Sporting Braga, Benfica, Feyenoord, Milan, Young Boys, Shakhtar. Da regolamento non sarà possibile l’incrocio tra Roma e Milan ai sedicesimi, essendo entrambe squadre italiane.