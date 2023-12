Col contratto in scadenza a fine stagione, su Leonardo Spinazzola iniziano nuovamente a circolare voci di mercato. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il Galatasaray si muove per assicurarsi a gennaio l’esterno sinistro classe 1993. Non solo il club turco, per il giallorosso sono arrivate anche due richieste dall’Arabia Saudita.

https://x.com/dimarzio/status/1740799005498483172?s=46&t=CyOM22GxwDyoYzoFIxZQ8A

Fonte: gianlucadimarzio.com

VAI ALLA NEWS ORIGINALE