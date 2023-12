Serhou Guirassy incanta in Bundesliga. Quindici gol con lo Stoccarda in questa stagione e l’attenzione di diversi club europei, pronti a bussare alla porta della società tedesca. Attaccante francese naturalizzato guineano, classe 1996, secondo il portale transalpino è nel mirino di Roma, Milan, Newcastle e Manchester United e la clausola rescissoria, che sarebbe di circa 17 milioni di euro, non è un fattore da trascurare.

Fonte: footmercato.net

