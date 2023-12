Calciomercato Roma: c’è l’ok dello spogliatoio per l’eventuale arrivo di Bonucci. Union Berlino disposto a cederlo a zero, si tratta con l’agente del difensore

La Roma ha individuato in Leonardo Bonucci il giusto rinforzo per il mercato invernale. Nel rapporto qualità-prezzo, dove a ballare resta solo l’ingaggio, il centrale dell’Union Berlino è il primo nome in questo momento tra le preferenze del gm Tiago Pinto. Detto che Bonucci ha già espresso la sua volontà di lasciare la Germania e tornare nella Capitale, c’è anche l’ok dello spogliatoio per il suo eventuale arrivo. […]

Fonte: corrieredellosport.it

Leonardo Bonucci è sempre più vicino alla Roma. Il difensore negli ultimi giorni ha parlato con José Mourinho, che ha dato il suo ok per l’arrivo dell’ex juventino nella Capitale. […] L‘Union Berlino è disposto a lasciar partire l’ex Juve senza alcun indennizzo – il contratto scade a giugno – ma c’è da trovare l’accordo economico con il suo entourage (attualmente percepisce 2 milioni netti a stagione). […] L’eventuale arrivo di Bonucci non escluderebbe quello di OumarSolet, primo obiettivo di Tiago Pinto sul mercato.

Fonte: repubblica.it

