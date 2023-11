Stadio Roma, il club annuncia la creazione di un focus group per i tifosi (COMUNICATO)

La Roma è al lavoro per la costruzione del nuovo stadio nella zona di Pietralata e, per avvicinare i tifosi alla comprensione del progetto, ha annunciato tramite un comunicato ufficiale lo svolgimento di un focus group. Ecco la nota: “L’AS Roma ha avviato la pianificazione per lo sviluppo di un nuovo stadio a Pietralata, nei pressi della stazione ferroviaria di Roma Tiburtina. Lo scopo del progetto è quello di creare un vibrante ambiente che attinga alla tradizione, alla passione e all’atmosfera dei romanisti, ma anche quello di offrire un vantaggio alla squadra di casa, stabilendo nuovi standard a livello nazionale per quanto riguarda l’esperienza offerta nei giorni delle partite.

Il nuovo stadio consentirà all’AS Roma di offrire ai propri tifosi un’esperienza di alto livello nei giorni delle partite e al contempo di assicurare al club una nuova casa.

Per meglio comprendere le possibili soluzioni e per raggiungere questo obiettivo, abbiamo bisogno della tua preziosa opinione.

Ti chiediamo cortesemente di confermare la tua partecipazione compilando il form che trovi di seguito.

Una volta inseriti i tuoi dati, verrai contattato nei prossimi giorni da una persona del team AS Roma, che ti confermerà o meno la partecipazione all’evento e ti fornirà maggiori dettagli sulla sessione dei focus group.

L’invito è strettamente personale e i posti sono limitati.

Apprezziamo la tua partecipazione e il tuo supporto.

Ti aspettiamo, Forza Roma”.

Fonte: asroma.com

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE

Poco dopo aver annunciato la creazione del focus group, la Roma ha rimosso il comunicato dal sito.