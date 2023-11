Spinazzola: l’esterno out per le sfide contro Lecce e Slavia Praga

Si è aggiunto anche Leonardo Spinazzolaalla lunga lista di infortunati della Roma. Il terzino sinistro, costretto a saltare la trasferta di San Siro contro l‘Inter, è alle prese con un problema muscolare. L’ex Juventus e Atalanta salterà la prossima partita di Serie A contro il Lecce, in programma il prossimo 5 novembre alle 18:00, e la gara di ritorno contro lo Slavia Praga di Europa League, in agenda il 9 novembre. L’obiettivo è riaverlo a disposizione in vista del derby contro la Lazio.

