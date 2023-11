Slavia Praga-Roma, BELOTTI: “È mancato l’atteggiamento, non è una questione fisica”

All’Eden Arena vince lo Slavia Praga: 2-0 ai giallorossi nella quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Al termine della sfida l’attaccante della Roma Andrea Belottiha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

POSTPARTITA

BELOTTI A SKY SPORT

Cosa è mancato sul campo?

“L’atteggiamento, potevamo fare meglio con il pallone e senza. Siamo mancati sotto tanti punti di vista e si è visto”.

Il primo tiro nello specchio è arrivato al 50’.

“Nel primo tempo abbiamo creato poco, le secondo palle erano sempre loro e a questo livello fai molta fatica”.

È venuto meno qualcosa a livello mentale o fisico?

“Non penso fisicamente, magari un po’ l’atteggiamento generale. Potevamo fare meglio, l’atteggiamento è stato sbagliato”.

Una sconfitta del genere può farvi arrivare in maniera più complicata al derby?

“Dobbiamo arrivare al derby concentrati come in ogni partita. Dobbiamo scendere in campo per vincere tutte le partite e interpretare ogni gara con la giusta concentrazione e attenzione. Dobbiamo dimenticare questa partita perché domenica c’è il derby e sappiamo quanto sia importante”.

BELOTTI AI CANALI DELLA ROMA

“Oggi siamo mancati in tutte le situazioni di gara. È mancato l’atteggiamento e potevamo fare meglio sia con sia senza palla. Non è stata una partita da Roma, ci dispiace molto”.

Pochi giorni per preparare una partita importante.

“Abbiamo 2 giorni per preparare una partita di cui conosciamo l’importanza. Cercheremo di recuperare bene le energie perché domenica bisogna vincere a tutti i costi per rifarci da questa brutta sconfitta”.

PREPARTITA

BELOTTI A SKY SPORT

Ieri gli allenatori hanno definitiva questa gara la partita della vita, vale il primo posto aritmetico nel girone. Questa sfida che significato ha per te e per la squadra?

“Concordo con le parole del mister, è la partita della vita perché se portiamo a casa il bottino pieno arriviamo a qualificarci come primi ed evitiamo le due partite di spareggio. So che per noi è la partita della vita, come per gli avversari, e speriamo di fare una grande partita e portare a casa il risultato”.

Come ti trovi con Lukaku?

“Quando ho giocato con lui mi sono trovato bene, è un giocatore diverso da me. Ma sappiamo che quando andiamo in campo dobbiamo essere utili alla causa. Giocheremo in 11 più quelli che entreranno dalla panchina, c’è bisogno dell’aiuto di tutti, non solo del nostro”.

In stagione finora hai realizzato 5 gol e 2 assist, come valuti il tuo rendimento?

“Lascio parlare gli altri. So che devo fare bene, cercare di aiutare la squadra e voglio migliorare questo score già da questa sera”.