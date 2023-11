FOTO – Trigoria: Kumbulla in campo con i compagni. C’è anche Renato Sanches

Dopo la vittoria contro l’Udinese e il giorno libero concesso da José Mourinho, oggi la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare la trasferta di Europa League: giovedì, alle 21.00, i giallorossi sono attesi in casa del Servette nella quinta giornata della fase a gironi. È sceso in campo con i compagni anche Marash Kumbulla, per la prima volta dopo la rottura del crociato della scorsa stagione. Presente anche Renato Sanches,out contro l’Udinese. Gli scatti della seduta odierna al “Fulvio Bernardini”:

GUARDA FOTO DA TRIGORIA