Calciomercato Roma: Gudmundsson pronto a rinnovare col Genoa. Giallorossi e Tottenham restano alla finestra per l’estate

Albert Gudmundsson è uno dei talenti più brillanti del Genoa e in questo inizio di stagione sta stupendo tutti: sono ben 5 infatti le reti messe a segno in 11 partite di campionato. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, il club ligure è pronto a blindarlo con il rinnovo e la firma è attesa a breve. Resta comunque aperta l’ipotesi dell’addio in estate e tra i club più interessati ci sono Roma e Tottenham, che ha inviato degli scout in Italia per osservare dal vivo il calciatore.

Fonte: sosfanta.com

