Ancora problemi per Sanches. Torna in dubbio per l’Udinese

Cautela è la parola d’obbligo quando ci si approccia a Renato Sanches. Sembrava tutto pronto per vederlo, se non proprio titolare, almeno giocare uno spezzone importante domenica contro l’Udinese dopo gli scampoli di gara con Lecce, Slavia Praga e Lazio (in totale 44 minuti). E invece, i nuovi controlli ai quali si è sottoposto ieri a Trigoria hanno evidenziato un problema al muscolo tendineo che andrà valutato in queste ore. Fare previsioni sul portoghese è quantomeno un azzardo. Di certo c’è però che ieri non si è allenato e la sua presenza contro i friulani torna in dubbio. (…) La speranza è che la nuova problematica sia di lieve conto. Già oggi se ne saprà di più. Ma se il portoghese dovesse marcare visita anche nell’allenamento odierno, sarebbe inevitabile temere un nuovo forfait. (…)

Fonte: Il Messaggero