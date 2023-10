VIDEO – Trigoria: Smalling torna ad allenarsi in gruppo, presente anche Llorente. Ancora assente Sanches

La Roma ha svolto a Trigoria l’allenamento mattutino in preparazione alla sfida di domenica alle 12:30 contro il Monza. In tal senso arrivano novità importanti per quanto riguarda le condizioni fisiche di Chris Smalling, fuori per infortunio dalla terza giornata di campionato contro il Milan: il difensore centrale inglese infatti ha lavorato con il resto del gruppo e potrebbe essere a disposizione per il prossimo match. Presente anche Diego Llorente, tornato ad allenarsi con la squadra già nella giornata di ieri. Ancora assente, invece, Renato Sanches.

https://x.com/officialasroma/status/1715352236191023236?s=46&t=CyOM22GxwDyoYzoFIxZQ8A

https://www.instagram.com/reel/CyndL-wLznf/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==