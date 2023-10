Scommesse, Corona: “Zalewski è il quarto giocatore coinvolto”. Pronta una querela dei legali del giallorosso. Dir. media Federcalcio polacca: “La Roma non ha ricevuto nessun documento”

Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda il caso scommesse uscito nelle ultime ore. Secondo Fabrizio Corona, tramite il sito Dillingernews.it, il quarto calciatore coinvolto dopo Fagioli, Zaniolo e Tonali è il giallorosso Nicola Zalewski. Qui gli aggiornamenti:

LIVE

17.00 – In merito alla vicenda Zalewski, attualmente in ritiro con la Polonia Under 21, è intervenuto anche il direttore del dipartimento media e comunicazione della Federcalcio polacca Tomasz Kozłowski: “Non si fa riferimento in alcun modo ai post sui social. La Roma, con la quale siamo in contatto, non ha ricevuto alcun documento riguardante Nicola Zalewski”. Lo riporta il sito polacco.

Fonte: sport.tvp.pl

15:10 – Secondo il sito del quotidiano i legali di Nicola Zalewski avrebbero pronta una querela nei confronti di Fabrizio Corona, dopo l’annuncio del suo coinvolgimento nello scandalo delle scommesse.

Fonte: repubblica.it

14:50 – Anche Nicola Zalewski, terzino polacco della Roma, sarebbe coinvolto nel presunto giro di scommesse, secondo le nuove rivelazioni su Dillingernews.it di Fabrizio Corona. E’ il quarto nome di calciatore che fa l’ex agente fotografico, dopo quelli di Fagioli, Zaniolo e Tonali.

Fonte: ansa