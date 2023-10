Roma-Slavia Praga, MANCINI: “L’Inter è la più forte del campionato, abbiamo qualità ma non deve mai mancare la grinta”

All’Olimpico la Roma batte lo Slavia Praga2-0 nella terza giornata della fase a gironi di Europa League: in gol Edoardo Bove e Romelu Lukaku. Dopo la partita Gianluca Mancini, oggi capitano complice l’assenza di Pellegrini, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MANCINI A SKY SPORT

L’Europa è casa vostra? Avete una faccia diversa rispetto al campionato.

“Sicuramente abbiamo fatto meglio delle prime due gare. Oggi abbiamo approcciato bene, sapevamo che fossero tre punti importanti, era uno scontro diretto. È andata bene, abbiamo fatto la partita soprattuto nel primo tempo, mentre nel secondo tempo abbiamo abbassato la pressione e la qualità ma l’importante era vincere”.

5 vittorie consecutive dopo la trasferta di Genoa. Qualche schiaffo vi fa bene ogni tanto?

“La partita contro il Genoa è stata brutta, non abbiamo fatto bene per tutta la gara. Ognuno di noi si è fatto qualche domanda. Questa squadra ha qualità e grandissimi calciatori, ma non deve mai mancare la grinta, dobbiamo gettare il cuore oltre l’ostacolo. Dobbiamo continuare così”.

Inter-Roma è la partita più difficile del campionato? Secondo te perché faticate con le big?

“Domenica sarà tosta, affrontiamo la squadra più forte del campionato. Contro le big abbiamo avuto qualche difficoltà, ma l’anno scorso abbiamo vinto contro l’Inter e pareggiato a Milano con il Milan, sono state sempre partite combattute. Nei big match i dettagli fanno la differenza, bisogna limitare gli errori e sfruttare le 2/3 occasioni”.