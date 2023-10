Roma-Slavia Praga, LLORENTE: “Sono pronto, ho recuperato bene. Ogni dettaglio è importante”

Dopo la vittoria col Monza, la Roma ospita allo Stadio Olimpico alle 21.00 lo Slavia Praganella terza giornata della fase a gironi di Europa League. Prima del fischio d’inizio il difensore giallorosso Diego Llorente ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

LLORENTE A SKY SPORT

È la partita più importante del girone?

“Tutte le partite sono importanti, sarà una grande gara. L’abbiamo preparata bene e vogliamo vincerla”.

Contro lo Slavia è difficile segnare.

“In questo tipo di partite devi prestare grande attenzione sia in fase difensiva sia in fase offensiva. Con grandi squadre come quella di oggi ogni dettaglio è importante e speriamo siano dalla nostra parte”.

Sei pronto dopo l’infortunio?

“Sì, ho recuperato bene e mi sono allenato bene con il resto del gruppo come sempre. Sono pronto come tutti i miei compagni”.