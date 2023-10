Roma-Slavia Praga, EL SHAARAWY: “Non c’è stata partita, ora serve continuità. Bello giocare con Lukaku”

All’Olimpico la Roma batte lo Slavia Praga2-0 nella terza giornata della fase a gironi di Europa League: in gol Edoardo Bove e Romelu Lukaku. Dopo la partita Stephan El Shaarawy, protagonista di un’ottima prestazione, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

EL SHAARAWY A SKY SPORT

Serata perfetta soprattutto come approccio.

“Era quello che avevamo in testa e che voleva il mister. Volevamo far capire sin da subito che non c’era partita è così è stato. Abbiamo fatto gol e gestito bene tutta la partita. Volevamo questa vittoria per essere primi nel girone e abbiamo dato continuità ai risultati. Siamo soddisfatti della prestazione e della vittoria”.

Come è giocare con Lukaku?

“È un grandissimo attaccante, è bello giocare con grandi attaccanti. Ci siamo trovati bene, ma tutta la squadra ha creato molto e potevamo chiuderla già nel primo tempo facendo qualche gol in più”.

Cosa è accaduto dopo la batosta a Marassi?

“Nei momenti difficili riusciamo ad essere squadra, non ci perdiamo e ci compattiamo. Analizziamo gli errori per cercare di non ricommetterli. La nostra forza è sempre stato il gruppo, abbiamo lavorato bene e analizzato bene le partite. C’è ancora tanto da fare”.

Domenica c’è una partita importante.

“Importantissima. Dobbiamo dare continuità”.