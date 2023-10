Roma-Slavia Praga: a rischio la presenza di Spinazzola. Out dalla rifinitura per affaticamento, sarà valutato nelle prossime ore

Brutte notizie per José Mourinho. Leonardo Spinazzola non ha partecipato all’allenamento odierno di rifinitura in vista di Roma-Slavia Praga, match valido per la terza giornata della fase a gironi dell’Europa League e in programma domani alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Secondo quanto riportato dall’emittente televisiva, l’esterno giallorosso è quindi a rischio per la partita europea e sarà valutato nelle prossime ore. Confermate anche le assenze di Dybala, Pellegrini e Sanches.

Fonte: Sky Sport

Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante, Spinazzola non si è allenato a causa di affaticamento a seguito della gara contro il Monza.

Fonte: Tele Radio Stereo