Roma-Monza, EL SHAARAWY: “Ho la coscienza a posto al 100%. È stato un pianto liberatorio e uno sfogo” – VIDEO

Dopo la sosta, all’Olimpico la Roma riceve e batte il Monza nella nona giornata di campionato: 1-0 dei giallorossi, decide El Shaarawy al 90′. Dopo la sfida proprio l’esterno giallorosso ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

EL SHAARAWY A SKY SPORT

Le tue lacrime.

“Come si può pensare di mancare di rispetto al calcio quando vivi tutto questo? Penso sia una delle emozioni più belle segnare e andare sotto la curva ad esultare. Ho sempre pensato solo a questo, è uno sfogo per tutto il periodo passato. Sono contentissimo per questo gol e per la vittoria”.

Ti hanno fatto male queste speculazioni?

“Sì, mi sento con la coscienza a posto al 100%. Fa male quando vengono dette cose non vere. È stato un accumulo con l’emozione del gol, sono felice”.

Quarta vittoria di fila.

“È importante, l’anno scorso ci era mancata continuità. Vincere questa gara ci dà tanta fiducia, siamo contenti e dobbiamo continuare su questa strada”.

EL SHAARAWY A DAZN

Che cosa c’è nelle lacrime sotto la Curva?

“Emozioni veramente forti, ho sempre vissuto per questo: per il gol, per la gioia con i tifosi e tutto questo. Penso sia stata una gioia incredibile, sono contento. È stato un pianto liberatorio, uno sfogo per tutta questa settimana che è stata pesante”.

La corsa sotto la Curva?

“C’era tutto: la voglia di far bene, aiutare la mia squadra e anche la rabbia di aver sentito voci non vere, c’era emozione e voglia che mi ha sempre accompagnato da quando gioco a calcio. Sono sempre stato un professionista e non ho mai pensato di mancare di rispetto al mio lavoro, alla mia passione e allo sport che amo”.

Quarta vittoria consecutiva, la Roma è in crescita.

“Oggi abbiamo dimostrato di avere continuità, ci sono delle cose da migliorare. Non avessi fatto gol, si sarebbe parlato di un’altra partita. Ci teniamo stretti i tre punti, sappiamo cosa dobbiamo migliorare”.

L’Italia va all’Europeo? È un tuo obiettivo?

“Assolutamente sì, è un obiettivo quello di riconfermarmi e quello dell’Italia: siamo forti e quindi dobbiamo centrare questo obiettivo”.

EL SHAARAWY A ROMA TV+

“Abbiamo dimostrato continuità con questa vittoria, cosa che ci è mancata l’anno scorso. Vittoria molto importante, anche se è arrivata all’ultimo. Sicuramente ci sono cose da migliorare, ma ci teniamo stretti questi tre punti che sono importanti e ci danno fiducia per andare avanti”.

Gol molto importante, ti mancava?

“Sì, tanto. Per un attaccante segnare è una delle cose più belle e importanti, ho cercato di fare il mio come sempre, aiutare la squadra, è arrivato questo primo gol, anche decisivo, una soddisfazione enorme”.

Sarà un periodo complicato, si gioca ogni tre giorni.

“Sì, però siamo una squadra pronta, attrezzata per fare più di una partita a settimana, chi non gioca tanto deve dimostrare di poter essere all’altezza, abbiamo giocatori di qualità, tutti possono dare una mano e tutti si devono sentire importanti”.

Cosa c’era in quella corsa sotto la Sud?

“Tutto l’amore di un ragazzo che ama questo sport e che non gli ha mai mancato di rispetto, è stata liberatoria, avevo tante emozioni dentro, positive, felicità…”.