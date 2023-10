Inter-Roma, LLORENTE: “C’è frustrazione, nel secondo tempo ha pesato l’aspetto fisico”

Ko Roma a San Siro: nella decima giornata di campionato l’Inter batte i giallorossi per 1-0 grazie ad una rete di Marcus Thuram. Dopo il fischio finale il difensore giallorosso Diego Llorente ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

LLORENTE A SKY SPORT

È stata la partita corretta da fare secondo te?

“È stata una partita equilibrata, con molta lotta in campo, andiamo a casa con molta frustrazione perché avevamo quasi portato a casa il pareggio e abbiamo avuto anche un’ottima occasione con Cristante. Adesso tocca lavorare e guardare avanti”.

C’era la possibilità di fare qualcosa in più a livello di proposta offensiva?

“Nel primo tempo loro hanno fatto un’ottima pressione e noi forse dobbiamo migliorare nell’uscita con la palla. Nel secondo tempo credo l’aspetto fisico abbia pesato e che i due giorni di riposo in più dell’Inter abbiano giocato un ruolo in questo senso. Dobbiamo continuare a migliorare, difensivamente la prestazione c’è stata e offensivamente possiamo migliorare ma abbiamo fatto alcune cose buone”.