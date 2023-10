Conferenza stampa, PAREDES: “Domani non giocherò molto. Amo Roma e voglio vincere qualcosa qui” – VIDEO

Vigilia di Europa League, con la gara contro il Servette in programma domani alle 21, e José Mourinho torna a sedersi in conferenza stampa per parlare coi giornalisti. Il tecnico giallorosso, che quest’anno ha ripreso l’abitudine anche in campionato di anticipare a parole la sfida in programma, sarà accompagna da Leandro Paredes. Ecco le parole del centrocampista argentino:

Mourinho ha detto dopo che ti ama. Cosa sta cambiando dopo la partita col Genoa?

“Prima di tutto ringrazio il mister per le parole. Lavoriamo per migliorare, abbiamo una squadra forte che può fare molto, molto meglio”

Che ambiente hai trovato rispetto alla tua prima esperienza?

“Ho trovato una Roma molto cambiata, mi sento pronto per questa sfida, amo Roma e farò di tutto per dare il mio massimo e cercare di vincere qualcosa con questa maglia”

Ci sono giocatori che non hanno molto sentimenti che ovunque vanno hanno il loro rendimento. Poi ci sono quelli un po’ più sentimentali e pensavo a te. Per te questo ti dà una spinta in più o non contano?

“Sì, contano e tantissimo. Quando sono stato qui sono stato veramente bene, i primi 3 anni Psg sono stato bene, alla Juventus è stato un anno difficile. Appena arrivato qui il mister mi ha dato tanta fiducia e questo mi farà dare il massimo per me e per la squadra”

A che percentuale di condizione ti senti?

“Non lo so, mi sento molto meglio però, ho parlato col mister di questa cosa qua, non vuole che domani giochi molti minuti ma io volevo continuare a giocare perché per me è importante per arrivare al 100%”.

