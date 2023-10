Cagliari-Roma, LUKAKU: “Tanta gente parla di me, dimostro in campo. Peccato per Dybala, è il giocatore più importante in rosa”

Nell’ottava giornata di campionato la Romavince in casa del Cagliari: all’Unipol Domus finisce 4-1 per i giallorossi grazie alla doppietta di Lukaku e ai gol di Aouar e Belotti. Dopo la partita proprio l’attaccante belga ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

LUKAKU A DAZN

Sei partito alla grande. È già la Roma di Lukaku?

“No, la Roma è la Roma. Siamo una squadra, dobbiamo migliorare perché siamo in una posizione difficile ma stiamo crescendo. Dobbiamo fare meglio per i tifosi e la città. Sono contento per questa vittoria”.

Hai impattato subito alla grande, quale è il segreto?

“Sono un professionista, ho lavorato tanto questa estate. Tanta gente ha parlato di me, io non parlo e dimostro in campo. Dobbiamo continuare così”.

Quanto ti stai trovando bene con Dybala?

“Benissimo, ho avuto la fortuna di giocare con grandi calciatori e Dybala è uno che aiuta la squadra e mi aiuta tanto. Peccato che si sia fatto male, speriamo possa recuperare presto perché è il giocatore più importante della nostra rosa”.

Quanto è stato importante Mourinho per te?

“Abbiamo una relazione speciale, conosce la mia famiglia. Ho fiducia in lui e viceversa, ma è duro quando deve esserlo. È l’unica maniera per crescere come giocatore”.