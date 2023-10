Cagliari-Roma, AOUAR: “Ora mi sento meglio, Mou ha una mentalità vincente e voglio dimostrare di essere importante qui”

Nell’ottava giornata di campionato la Romavince in casa del Cagliari: all’Unipol Domus finisce 4-1 per i giallorossi grazie alla doppietta di Lukaku e ai gol di Aouar e Belotti. Dopo la partita il centrocampista ex Lione ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

AOUAR A DAZN

Quanto sei contento del tuo impatto?

“Sono contento, l’anno scorso è stato difficile. Ora mi sento meglio ed è un bene anche per la squadra. Spero di continuare così”.

Parli un italiano perfetto, sapevi di andare alla Roma da molto tempo?

“Quando ho saputo del trasferimento alla Roma ho iniziato a studiare. È importante conoscere la lingua”.

Che effetto ti hanno fatto le parole di Mourinho?

“Il mister ha una mentalità vincente, vuole sempre di più e anche io lo voglio. Sono contento per me e per la squadra, ma anche per lui. Voglio dimostrare di essere un giocatore importante per la squadra, ma con umiltà spero di continuare in questa direzione”.

Quanto ti piace giocare un pochino più avanti con due mediani dietro di te? Perché hai scelto l’Algeria dopo aver giocato nelle giovanili della Francia?

“Sono un giocatore di squadra, mi piace giocare come oggi ma anche un po’ più basso. Non è importante per me. L’anno scorso è stato difficile perché non ho giocato molto e per questo ho fatto solo un gol, normalmente ne faccio di più. Sono contento, spero di fare ancora più gol per la squadra. È importante che le mezzali segnino. Voglio giocare per l’Algeria perché è una grande nazionale con grandi giocatori. Siamo contenti di giocare insieme e speriamo di fare grandi cose per il Paese”.

Come sta Dybala?

“Non lo so ancora”.