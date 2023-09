Arrivano novità importanti per quanto riguarda le condizioni fisiche del capitano Lorenzo Pellegrini. Il giocatore come previsto non partirà con i suoi compagni di squadra per la trasferta di Europa League, ma rientrerà in gruppo tra venerdì e sabato. Domenica partirà con la squadra per la trasferta di Torino, ma con tutta probabilità partirà dalla panchina.

Qualche speranza in più invece per Smalling che sta proseguendo nel suo programma di recupero e a Torino potrebbe giocare anche dal 1’.