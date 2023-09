Torino-Roma, Zapata: “Contento per il gol. Sono stato vicinissimo ai giallorossi, ma il calcio è così”

Finisce 1-1 il posticipo di domenica sera tra Torino e Roma nella quinta giornata di Serie A. A fine partita ha parlato ai microfoni dei cronisti l’attaccante granata Duvan Zapata, autore del gol del definitivo 1-1. Queste le sue parole:

DUVAN ZAPATA A DAZN

Che sapore ha questo primo gol?

“Ovviamente sono contento per il gol e per la prestazione della squadra. Non era facile, anche nei momenti difficili abbiamo tenuto. Mi è piaciuto l’atteggiamento, la Roma è una grande squadra con giocatori di valore. Quando non puoi vincere è importante non perdere. Volevamo i 3 punti ma il pareggio ci serve”.

Squadra ambiziosa…

“Si, ci alleniamo forte per arrivare pronti a queste partite. È il salto di qualità che dobbiamo fare, diventare forti in casa per conquistare i nostri obiettivi”.

Un mese fa potevi essere dall’altra parte…

“Si, il calcio è così. Sono stato vicinissimo alla Roma, il calcio ha voluto che ora indossi questa maglia. Sono onorato di indossarla”.