Sheriff-Roma, Renato Sanches lascia il campo al 28′: le sue condizioni

Altro problema fisico per la Roma nel corso della gara contro lo Sheriff Tiraspol. A fermarsi è stato ancora una volta Renato Sanches, che a metà primo tempo ha accusato un problema chiedendo il cambio. Al suo posto Leandro Paredes.

Secondo quanto riportato dal sito sportivo, dalla Roma filtra che Renato Sanches fosse debilitato a causa di un lieve attacco febbrile. Le prossime ore saranno decisive per valutare l’entità del problema. Il centrocampista portoghese si è diretto verso lo spogliatoio e José Mourinho ha subito lasciato il suo posto in tribuna per raggiungere il calciatore e sincerarsi delle sue condizioni.

Fonte: gazzetta.it

Aggiornamenti arrivano anche da Filippo Biafora. Come scrive il giornalista de Il Tempo, Renato Sanches ha avvertito un fastidio alla coscia destra che sarà valutato al ritorno a Roma. Il portoghese è stato costretto al cambio poco prima della mezz’ora.