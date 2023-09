Roma-Empoli, DYBALA: “Dovevamo dare un messaggio, contento dell’arrivo di Lukaku”

7-0 all’Empoli, pratica chiusa: la Roma alla quarta giornata di campionato conquista la prima vittoria in questo campionato. Tra i protagonisti con una doppietta anche Paulo Dybala che dopo la partita ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

DYBALA A DAZN

Serviva uno scossone per dare il via al campionato.

“Dovevamo dare un messaggio, dare qualcosa in più, e oggi lo abbiamo fatto molto bene”.

Mourinho ci ha detto che volevi giocare dal 1’ e lo hai fatto al fianco di Lukaku. Cosa ne pensi di questa nuova coppia d’attacco?

“Sono contento del suo arrivo e di tutti i nuovi acquisti. Tutti ci daranno una mano. Ho parlato con il mister e ho cercato di recuperare al meglio durante la sosta, oggi mi sono sentito bene”.

Si possono provare a eguagliare o a superare i 18 gol della scorsa stagione?

“Sono partito come l’anno scorso, avevo fatto una doppietta contro il Monza e oggi contro l’Empoli. Speriamo di migliorare lo score dell’anno scorso”.

Lukaku è un ottimo rigorista, ma oggi l’hai tirato tu. I rigori sono tutti di Dybala?

“No, non c’è egoismo. Chi si sente meglio tira, è una questione di fiducia. Alcuni li tirerò io, altri i mie compagni”.

DYBALA A ROMA TV+

“Avevamo bisogno di questi tre punti per poter dare un messaggio ma anche per noi, perché sapevamo che quelle che si è visto nelle prime partite non era il nostro gioco e la nostra intensità. Oggi abbiamo cercato di dare qualcosa in più, ognuno di noi e lo abbiamo fatto molto bene. Sono contento sicuramente per aver dato il mio contributo”.

C’era grande attesa per la coppia Dybala-Lukaku, com è andata?

“Credo bene, ma oggi siamo stati tutti bravi. Noi siamo attaccanti e abbiamo bisogno dei nostri compagni, credo che oggi tutti sono stati molto bravi a farci arrivare tanti palloni. Abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo fatto tanti gol ma ci sono stati anche alcuni pali e traverse. Dobbiamo continuare così, speriamo di poter lavorare per conoscerci di più e continuare a segnare”.

Adesso si ricomincia a giocare ogni tre giorni, di fatto ricomincia anche l’avventura europea, quali sono le tue sensazioni?

“Sicuramente positive. Noi dobbiamo continuare così, questo è appena l’inizio. Sono contento per la prestazione ma sono tre punti. Adesso dobbiamo pensare subito all’Europa League e a quello che avremo da qui fino alla sosta”.