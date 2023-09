Renato Sanches: “Essere qui è eccitante, il meglio deve ancora venire. L’infortunio è alle spalle e voglio fare del mio meglio per la squadra”

Nel postpartita di Roma-Empoli ha parlato Renato Sanches

Renato Sanches a DAZN

Che emozioni hai provato?

“Per me è stato un momento molto importante, era la prima partita da titolare e vengo da un infortunio. È sempre difficile, adesso sono contento: del gol e di essere qui, di aver vinto la nostra prima partita in questo campionato”.

Ti piace giocare da centrocampista box to box? È la tua posizione? Per quanto riguarda il tuo infortunio, hai bisogno di giocare tante partite o di riposare?

“Io penso di poter ricoprire tante posizioni: a destra, da numero 6 o da numero 8. La mia cultura è di avere la palla, mi piace tenerla: se sto bene posso ricoprire qualsiasi posizione, se mi sento forte non cambia molto. Ho qualità e se mi sento bene posso aiutare la squadra da qualsiasi posizione. Gli infortuni non sono una cosa che riesco a controllare, ci ho provato nella mia carriera. Cerco di essere professionale al massimo, adesso spero che gli infortuni facciano parte del passato: voglio far vedere il mio gioco, perché amo il calcio e spero di poter essere in forma lungo tutta questa stagione”.

Che opportunità è per te essere a Roma?

“Essere qui è fantastico: ho parlato tanto con il mister, con Tiago. So che la squadra è forte, che i tifosi sono fantastici: ho bisogno di vivere calcio. In passato ho fatto tutto il possibile per stare bene, ma è complicato tornare in forma dopo alcuni infortuni: la cosa più importante è non mollare mai, cercare di essere professionale sempre, perché penso che il meglio debba ancora venire. Io continuerò a lavorare e dare il mio massimo. E se starò bene potrò fare una grande stagione”.

RENATO SANCHES A SKY SPORT

Grande gol, qual è il significato di questa partita?

“È la prima partita per me dal 1′ all’Olimpico, è importante per me segnare a casa, dà più fiducia”.

Qual è la tua idea sulla qualità generale della squadra?

“Non abbiamo iniziato bene il campionato, abbiamo avuto anche degli infortuni. Quando tutti stanno bene possiamo mostrare la nostra qualità per giocare grandi partite”.

Cosa posso dare Dybala e Lukaku alla squadra?

“Sono grandi giocatori, conoscono bene questo campionato, hanno grande esperienza, possono aiutare la squadra e segnare tanto, quindi possono essere utili in tutti i sensi”.

Hai avuto diversi infortuni, come ti senti?

“Non puoi controllare gli infortuni, siamo professionisti e facciamo tutto il possibile per stare in buona forma. Ho fatto di tutto ma alcune volte capitano gli infortuni. Spero di riuscire a fare bene il mio lavoro, continuerò ad impegnarmi perché il lavoro porta buone cose, gli infortuni fanno parte del lavoro ma cerchiamo di restare positivi, questo è il calcio”.