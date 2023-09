Ultimi giorni di mercato per il Galatasaray, che avrà tempo fino al 15 settembre per completare la squadra. Come scrive il portale turco, il club di Istanbul ha messo nel mirino Zeki Celik, individuato dal tecnico Buruk per rinforzare la fascia destra. Secco il “no” della Roma, con Josè Mourinho che non vuole far partire l’ex Lille, arrivato in giallorosso un anno fa per 7 milioni di euro.

Fonte: hurriyet.com

VAI ALLA NEWS ORIGINALE