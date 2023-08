UFFICIALE: Villar ceduto a titolo definitivo al Granada (COMUNICATO AS ROMA e VIDEO)

Il Granada annuncia l’arrivo a titolo definitivo di Gonzalo Villar: il centrocampista classe 1998, dopo la scorsa stagione passata in prestito tra Sampdoria e Getafe, torna nuovamente in Spagna. Il club lo rende noto condividendo un video su Twitter in cui, dopo la preparazione di una pizza, viene mostrato il volto di Villar.

L’operazione è stata chiusa per 1,5 milioni più il 30% sulla futura rivendita in favore dei giallorossi.

A seguire arriva la nota ufficiale della Roma:“L’AS Roma comunica di aver ceduto al Granada a titolo definitivo, Gonzalo Villar. In giallorosso, il centrocampista spagnolo ha collezionato 64 presenze. Tra il 2022 e il 2023, inoltre, ha vestito le maglie del Getafe e della Sampdoria.

In bocca al lupo, Gonzalo!”.

Fonte: asroma.com

