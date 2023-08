Roma-Salernitana, BELOTTI: “C’è grande rammarico. Quando sono al 100% posso aiutare la squadra” (VIDEO)

All’Olimpico la Roma pareggia 2-2 contro la Salernitana all’esordio in campionato. Dopo la partita l’attaccante giallorosso Andrea Belotti, oggi autore di una doppietta, è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BELOTTI A DAZN

Quanto ti mancava questo gol?

“Mancava tanto essere me stesso, l’anno scorso ho avuto una stagione molto difficile, non ho fatto la preparazione e ho avuto qualche infortunio. Non sono mai stato al 100%. Quest’anno ho fatto tutta la preparazione, quando sono al 100% so di poter essere di grande aiuto. Oggi ho cercato di dare il mio contributo, ma non è bastato per vincere. C’è grande rammarico, dovevamo vincere”.

In questo momento senti un senso di responsabilità in più? Qualcuno lì davanti deve darti una mano e serve anche alla Roma in generale.

“Questa è una cosa della società e del mister. Quando vengo mandato in campo devo dare il massimo e fare di tutto per aiutare la squadra a vincere. Chiunque arriverà sarà pronto e a disposizione per aiutare la squadra”.

Cosa portate a casa da questo pareggio?

“Quando pareggi in casa non è mai un bel risultato. C’è tanto da lavorare e migliorare, abbiamo subito due gol e anche davanti potevamo fare di più. Le partite si devono vincere soprattuto in casa”.

Hai un obiettivo di gol?

“Farne il più possibile per la Roma. Ogni volta devo fare sempre più gol perché so che servono per portare a casa i tre punti”.

BELOTTI A ROMA TV+

“Guardando tutta la partita meritavamo di vincere e non solo con un gol di scarto. Purtroppo la gara è andata così, abbiamo pareggiato e non è mai una bella cosa in casa. Questa squadra ha qualità importanti e deve giocare sempre vincere. Quando non si vince non ci può essere felicità”.

Questa squadra può crescere…

“Possiamo migliorare tanto. Sono arrivati anche due giocatori nuovi in settimana e si vede che sono calciatori importanti che potranno darci una grande mano. È stata una partita tosta, anche con questo caldo non è facile”.

È arrivata una doppietta e stavi per farne un altro. Si vede il lavoro svolto insieme alla squadra…

“Si poteva completare bellezza con i 3 punti ma non è stato così. Sono contento di aver fatto gol ma ora speriamo che i prossimi gol servano per portare i 3 punti”.