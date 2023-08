Roma, contatti in corso con l’Atalanta per Zapata: la situazione

Dopo la definizione della cessione di Roger Ibanez all’Al-Ahli, la Roma comincia a muoversi per qualche colpo in entrata. Secondo l’esperto di calciomercato oggi ci sarebbero stati dei contatti tra i giallorossi e l’Atalanta per Duvan Zapata, che potrebbe essere l’attaccante d’esperienza che serve a José Mourinho. L’attenzione inizialmente era stata posta su Luis Muriel, mentre ora sembra si sia spostata sul colombiano. Il giocatore però è reduce da una stagione poco entusiasmante, per via di tanti problemi fisici che lo hanno portato a totalizzare solamente 2 gol e 5 assist in tutte le competizioni.

Fonte: gianlucadimarzio.com

