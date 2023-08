Pericolo scampato per Paulo Dybala che durante il secondo tempo di Verona-Roma ha richiamato l’attenzione della panchina per un fastidio muscolare. Oggi l’argentino si è sottoposto agli esami del caso che hanno escluso la presenza di lesioni. Un sospiro di sollievo che comunque non assicura la presenza di Dybala per venerdì sera contro il Milan. A riferirlo è il sito, collegato a Gianluca di Marzio, dedicato al fantacalcio.

Fonte: pazzidifanta.com