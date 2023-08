Calciomercato Roma, Tiago Pinto alza l’offerta per Marcos Leonardo: oltre 20 milioni con i bonus, attesa la risposta del Santos

Alla ricerca di un attaccante in questa sessione di calciomercato, la Roma insiste per Marcos Leonardo del Santos, oltre che per Duvan Zapata dell’Atalanta. Secondo le informazioni della giornalista di calciomercato.it Eleonora Trotta, oggi è attesa la risposta definitiva del club brasiliano all’ultima offerta presentata dai giallorossi per portare in Italia l’attaccante classe 2003: la nuova proposta con i bonus supera i 20 milioni di euro.

