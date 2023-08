Calciomercato Roma, si tratta il prestito con obbligo di riscatto per Duvan Zapata: accordo a un passo

La Roma è ancora alla ricerca di un nuovo attaccante e uno degli ultimi nomi accostati ai giallorossi è quello di Duvan Zapatadell’Atalanta. Secondo il sito di calciomercato i bergamaschi avrebbero dato l’ok per impostare l’operazione sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Ora i giallorossi dovranno trovare un accordo sulle cifre, coi nerazzurri che partirebbero da una richiesta di 10 milioni per il trasferimento a titolo definitivo del colombiano. La Romaavrebbe già il sì del giocatore, ma servirà trovare la quadra al ribasso e l’ultima intesa sulla cifra del suo cartellino.

Arrivano ulteriori conferme per quanto riguarda l’affare Duvan Zapata. Secondo il sito infatti la trattativa sarebbe ormai in dirittura d’arrivo, col forcing giallorosso delle ultime ore che sembrerebbe aver dato i suoi frutti. Anche José Mourinho si sarebbe speso molto in tal senso per spingere il club alla chiusura della trattativa.

