Calciomercato Roma: Marcos Leonardo resta al Santos. Pinto lo prenota per gennaio

Nonostante i tentativi di queste ultime settimane il futuro di Marcos Leonardo, almeno nell’immediato, non dovrebbe essere nella Roma. Secondo l’esperto di calciomercato infatti la trattativa tra la Roma e il Santos sarebbe terminata, e nonostante gli sforzi del club giallorosso i brasiliani avrebbero preferito non cederlo. Nonostante ciò però, considerando la volontà del giocatore, l’idea potrebbe essere quella di farlo arrivare nella finestra invernale di calciomercato. Sempre che la Roma non decida nel frattempo di cambiare obiettivo.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

Il rinvio della trattativa a gennaio per Marcos Leonardo viene confermato anche dal giornalista Daniele Trecca di calciomercato.it, secondo cui tutte le parti coinvolte dovrebbero restare in Brasile qualche giorno per raggiungere un accordo per il trasferimento a gennaio del brasiliano.

Anche secondo il giornalista Filippo Biafora la trattativa per portare Marcos Leonardo alla Roma a gennaio sarebbe in stato più che avanzato. Dovrebbe volerci qualche giorno per trovare un accordo, ma il giocatore non sarebbe mai stato così vicino.

