Calciomercato Roma: Marcos Leonardo comunica al club che non giocherà più. Dal Brasile: domani la scadenza per la risposta del Santos

Prosegue la lunga trattativa per arrivare a Marcos Leonardo, attaccante classe 2003 del Santos. Secondo gli aggiornamenti del sito dell’esperto di mercato, la Roma continua a spingere per assicurarsi il brasiliano che ha comunicato al Santos che non giocherà più fino a quando Rueda sarà il presidente del club. Il giocatore, dunque, non partirà per Fortaleza per la prossima partita della squadra, ma il Santos non apre ancora alla cessione.

In caso di arrivo di Marcos Leonardo, la Roma vorrebbe prendere un altro attaccante e in lista c’è Zapata dell’Atalanta.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

Secondo quanto riportato dal giornalista brasiliano Leo Fontes, la Roma non ha rinunciato ad acquistare Marcos Leonardoe ha fissato a domani la scadenza per ricevere una risposta da parte del Santos. L’attaccante continua ad allenarsi a parte e ha intenzione di non giocare più. Infatti, non parteciperà alla trasferta della squadra contro il Fortaleza.