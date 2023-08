Calciomercato Roma, Friedkin e Pinto volano a Londra per chiudere Lukaku: affare ad un passo

Il sogno Lukaku per i tifosi giallorossi potrebbe diventare realtà. Il profilo giusto per completare l’attacco giallorosso potrebbe essere quello dell’attaccante belga anche dal punto di vista economico. Il Chelsea ha aperto all’opzione di prestito per il trasferimento. Tutti gli aggiornamenti:

LIVE

16.30 – L’obiettivo della Roma, scrive la giornalista di calciomercato.it Eleonora Trotta, è quello di chiudere Lukaku in prestito entro le prossime ore. C’è un clima di ottimismo sul buon esito dell’operazione.

16.15 – Come aggiunge il giornalista di “Standard Sport” Nizaar Kinsella, l’aspettativa è che il trasferimento vada in porto. Inoltre, dal lato Chelsea è Behdad Eghbhali – braccio destro del presidente dei Blues Todd Boehly – a portare avanti la trattativa con Friedkin.