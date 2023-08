AZMOUN: “Contento di essere qui, non ci ho dormito la notte. Mourinho è il migliore al mondo” (VIDEO)

E’ ufficiale l’arrivo di Sardar Azmoun alla Roma. Dopo aver svolto le visite mediche e firmato il contratto, l’attaccante iraniano ha rilasciato la sua prima intervista da calciatore giallorosso ai canali ufficiali del club. Ecco le sue dichiarazioni:

Sardar, benvenuto a Roma. Quanto sei felice di essere qui?

“Sono molto contento, perché arrivo in uno dei club più importanti del mondo e non ci sono parole per descrivere le mie emozioni ma sono molto molto contento di essere qui”.

Quali sono state le tue prime impressioni quando sei arrivato a Trigoria?

“Sono consapevole di essere arrivato in uno dei club migliori d’Europa. Non ci ho dormito la notte, non vedo l’ora di unirmi alla squadra. Penso che per un giocatore non ci sia cosa più bella”.

La Roma è reduce da due stagioni positive in Europa e lo scorso anno l’hai anche affrontata. Com’è stato giocare contro i giallorossi?

“La Roma ha ottimi giocatori, tra i migliori al mondo, in ogni ruolo. Ha giocato in maniera aggressiva come piace a me. Mi piace la squadra, mi piace come gioca. Sono molto bravi”.

Conosci Josè Mourinho, vi siete salutati a Leverkusen e avete parlato dopo la partita. Cosa provi ora a lavorare con lui?

“Per me è il migliore al mondo, non vedo l’ora di lavorare con lui, imparerò sicuramente molte cose e noi giocatori daremo tutto per la squadra”.

Sei un giocatore esperto anche a livello europeo. Cosa ti aspetti da questa nuova avventura in Italia?

“Ovviamente vogliamo vincere qualche trofeo, il mio obiettivo e sogno è farlo con la Roma. Ha una grandissima tifoseria, tra le migliori in Europa. Un ottimo staff, un’ottima rosa. Ho voglia di vincere”.

Quali sono i tuoi obiettivi personali per questa stagione?

“Come ho detto, il mio sogno è vincere dei trofei con la Roma”.

La scorsa stagione hai giocato allo Stadio Olimpico. Che impressione ti hanno fatto lo stadio e i tifosi?

“Hanno una tifoseria molto appassionata. Non avevo mai visto una cosa del genere nella mia carriera”.

Hai un messaggio per i tifosi giallorossi?

“Noi daremo tutto in campo. Voi continuate a sostenerci”.