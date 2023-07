UFFICIALE: Adidas è il nuovo sponsor tecnico della Roma. Il club: “Lunga partnership” (FOTO)

Adesso è ufficiale: Adidas e Roma torneranno a collaborare a partire dalla prossima stagione. Tra una settimana è in programma il raduno a Trigoria che vedrà i giallorossi nuovamente vestiti dal colosso delle tre strisce a distanza di 30 anni. Si tratta di una “lunga partnership” come scrive il club giallorosso nella nota ufficiale senza specificare la durata dell’accordo. Questo il comunicato:

AS Roma e adidas tornano a collaborare grazie alla partnership che vedrà il brand dalle famose tre strisce vestire tutte le squadre giallorosse (maschile, femminile, giovanili ed Esports) a partire dalla stagione 2023-24. È il 19 aprile del 1978 la prima volta in cui i colori giallorossi vengono utilizzati su una maglia adidas. Quel giorno la Roma vincerà in casa contro il Verona per 2-1. Poco più di un mese dopo, il 7 maggio del 1978, l’amatissimo capitano Agostino Di Bartolomei segnerà un gol indossando proprio quella maglia. Tra i protagonisti con quelle divise ci sono anche altre due bandiere come Sergio Santarini e Giancarlo De Sisti. Tra il 1991 e il 1994 adidas conquista definitivamente il cuore dei tifosi romanisti realizzando alcune delle maglie più apprezzate di sempre. Sono gli anni di grande passione, di sfide memorabili e di momenti scolpiti nell’immaginario romanista, stagioni durante le quali, a indossare la maglia giallorossa, saranno alcuni dei giocatori più amati dai tifosi della Roma: Rudi Voeller, Thomas Haessler, Giuseppe Giannini, Abel Balbo, Ruggiero Rizzitelli, Aldair per citarne alcuni. Il 28 marzo 1993 Francesco Totti farà il suo primo passo nella storia del Club proprio indossando una maglia adidas, esordendo in Serie A durante un Brescia-Roma.

Ci siamo. Tra una settimana la Roma si radunerà a Trigoria per dare il via alla nuova stagione e lo farà griffata Adidas. L’annuncio ufficiale sta per arrivare e viene anticipato sui canali social del colosso a tre strisce con un post che recita: “Tutte le strade portano a due colori…Daje”. E tutto è accompagnato da un video alcune ‘pezze’ romaniste poggiate sugli storici sampietrini della capitale.

Pronta la risposta della Roma che ricondivide il post e aggiunge: “Di nuovo insieme”.

