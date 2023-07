Ritiro Roma, UFFICIALE: il 6 agosto alle 19:30 amichevole contro il Tolosa allo Stadium Municipal (COMUNICATO)

L’inizio della nuova stagione si avvicina. Il 10 luglio la Roma si ritroverà a Trigoria per il raduno e i primi allenamenti e il 15 disputerà al centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’ la prima amichevole estiva contro la Boreale. Ovviamente non sarà l’unico test, infatti il sito francese afferma che gli uomini di José Mourinho sfideranno anche il Tolosa tra il 5 e il 6 agosto allo Stadium di Tolosa. La data e l’orario verranno comunicati ufficialmente nei prossimi giorni.

Fonte: lesviolets.com

Dopo le anticipazioni, arriva l’ufficialità da parte della Roma: “Il 6 agosto la Roma sarà di scena in Francia per un’amichevole in casa del Tolosa. La gara, che si giocherà allo Stadium Municipal, è in programma alle 19.30. Il Tolosa milita in Ligue 1 ed è fresco vincitore della Coppa di Francia”.

Fonte: asroma.com

