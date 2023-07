Calciomercato Roma, Shomurodov al Cagliari: 1 milione per il prestito, diritto di riscatto a 9. Stipendio pagato a metà, domani le visite mediche

L’affare tra la Roma e il Cagliari è stato definito oggi per il passaggio in prestito, con diritto di riscatto, di Eldor Shomurodov in Sardegna. Domani l’attaccante uzbeko svolgerà le visite mediche e poi firmerà l’accordo che lo legherà, almeno per la prossima stagione, al Cagliari che dividerà il pagamento dello stipendio con la Roma. Queste le cifre dell’accordo: 1 milione per il prestito e diritto di riscatto fissato a 9.

Fonte: gianlucadimarzio.com

