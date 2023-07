Dopo le voci dei giorni passati che sembravano dare l’Inter pronta a dare l’accelerata decisiva per Morata, oggi viene rimescolato tutto secondo quanto scrivono in Spagna. A rivelare che l’Inter non intende soddisfare le richieste economiche dell’Atletico Madrid per il suo attaccante è Matteo Moretto, giornalista di ‘Relevo’.

Oggi, aggiunge, non ci sono trattative avanzate con nessun club per il trasferimento di Morata, al punto che, in casa Atletico, credono che alla fine l’attaccante resterà.