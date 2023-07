BNL Italy Major Premier Padel, presenti Totti e De Rossi al Foro Italico: abbraccio tra i due ex capitani della Roma – FOTO

In scena al Foro Italico il BNL Italy Major Premier Padel: oggi sono presenti anche i due ex capitani della Roma, Francesco Totti e Daniele De Rossi, entrambi appassionati di padel, per assistere alla finale femminile Triay/Ortega contro Sanchez/Josemaria. I due ex giallorossi si sono salutati ed abbracciati prima di assistere alla sfida. A seguire in programma anche la finale maschile Paquito Navarro/Chingotto contro Tapia/Coello. Al Foro Italico, inoltre, è atteso anche l’allenatore della Roma José Mourinho.