UFFICIALE: ceduto Kluivert a titolo definitivo al Bournemouth. Affare da 11 milioni più 1 di bonus, 5% sulla futura rivendita. Ad Blake: “Un segno della nostra ambizione”

Era nell’aria già da diversi giorni ma adesso è arrivata anche l’ufficialità della Roma: Justin Kluivert è stato ceduto a titolo definitivo al Bournemouth. Questa la nota del club giallorosso: “L’AS Roma comunica di aver trovato un accordo con l’AFC Bournemouth per la cessione a titolo definitivo di Justin Kluivert. Con la maglia giallorossa, Kluivert ha collezionato 68 presenze e 9 gol tra il 2018 e il 2020. Nelle ultime tre stagioni ha indossato le maglie di Lipsia, Nizza e Valencia. Il Club augura a Justin il meglio per la nuova avventura in Premier League”.

Anche il club inglese ha confermato la chiusura dell’affare con un comunicato sul sito ufficiale e la foto del giocatore olandese con la sciarpa del Bournemouth: “”L’AFC Bournemouth è lieto di annunciare l’acquisto del nazionale olandese Justin Kluivert dalla squadra di Serie A dell’AS Roma. L’attaccante entusiasmante ha firmato un contratto a lungo termine al Vitality Stadium e si unisce ai Cherries per una cifra non rivelata. Kluivert rafforzerà in modo significativo le opzioni offensive del club sotto la guida del nuovo allenatore dei Cherries Andoni Iraola”.

Queste le parole dell’ad Neill Blake: “Siamo lieti di aver fatto di Justin il nostro primo acquisto in vista della nuova stagione. Era ambito da numerosi club in tutta Europa e il suo arrivo è un segno della sua ambizione, che è pari alla nostra. Justin è un attaccante entusiasmante e versatile che ha fiuto per il gol. È veloce, diretto e vanta un alto livello di capacità tecnica. Sebbene abbia compiuto 24 anni solo di recente, Justin ha una grande esperienza e ha giocato a livello nazionale ai massimi livelli in cinque paesi diversi. Ha anche giocato in Champions League ed Europa League, oltre ad essere stato convocato in nazionale maggiore. Non vediamo l’ora di lavorare con Justin, un giocatore che crediamo sarà una grande aggiunta alla nostra squadra e qualcuno che i nostri tifosi si divertiranno a guardare”.

Stanno arrivando ulteriori conferme per quanto riguarda le cifre dell’affare. Secondo l’esperto di calciomercato la cessione dell’olandese porterà nelle casse della Roma 11 milioni più 1 di bonus legato alle presenze. Nello specifico si parla di 500mila euro che scatterebbero dalle prime 20 presenze e gli altri 500mila alle restanti 20. Il tutto però resta comunque legato all’eventuale salvezza del Bournemouth. Oltre a questo la Roma avrà anche il 5% sulla futura rivendita del giocatore, per un totale di 7 milioni di plusvalenza.

