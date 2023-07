UFFICIALE: Carles Perez ceduto a titolo definitivo al Celta Vigo. La Roma: “In bocca al lupo” (COMUNICATO AS ROMA e FOTO)

Ora è ufficiale, la Roma ha completato un’altra cessione: Carles Perez, infatti, è un nuovo calciatore del Celta Vigo. L’attaccante spagnolo lascia i giallorossi per 5,2 milioni più il 5% sulla futura rivendita e si è legato al club spagnolo con un contratto fino al 2027. Ecco l’annuncio del Celta Vigo: “Carlés Pérez (Granollers, 16 febbraio 1998) continuerà all’RC Celta, ma questa volta a titolo definitivo. RC Celta e AS Roma hanno concordato oggi il trasferimento del calciatore catalano, che sarà al Celta per le prossime quattro stagioni.

L’esterno ha disputato 38 partite la scorsa stagione con la maglia azzurra e ha segnato cinque gol e ha dato sei assist, essendo uno dei giocatori più in forma per tutta la stagione. La sua dedizione e il suo impegno sono stati evidenti fin dai suoi primi minuti a Vigo.

Carles si unisce all’entusiasmante progetto RC Celta Centenary. L’esterno, perfettamente integrato nella famiglia azzurra, ha lottato con tutte le sue forze per tornare in quella che è casa sua. Benvenuto di nuovo a bordo, Carles!”.

Fonte: Rccelta.es

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE

Ecco la nota ufficiale della Roma: “L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Carles Perez al Celta Vigo.

Arrivato in giallorosso a gennaio di tre anni fa, l’attaccante spagnolo ha collezionato 76 presenze e 8 gol con la Roma. Il primo lo mise a segno in Europa League contro il Gent, il 20 febbraio 2020. Nella passata stagione ha vestito la maglia del Celta Vigo.

Il Club augura a Carles il meglio per il prosieguo della sua carriera nella Liga”.

Fonte: asroma.com

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE