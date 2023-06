Siviglia-Roma, CRISTANTE: “È dura, resta l’orgoglio. Futuro Mourinho? Ora non pensiamo alla prossima stagione”

Alla Puskas Arena di Budapest il Siviglia vince l’Europa League battendo la Roma per 5-2 dopo i calci di rigore. Dopo la sconfitta il centrocampista giallorosso Bryan Cristante ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

CRISTANTE A SKY SPORT

È dura?

“Sì, c’è tanta delusione e sarà così per un po’ di giorni. Poi però bisogna ripartire”.

Cosa pensi delle parole di Mourinho?

“Rimane un grande gruppo e abbiamo fatto qualcosa di grande facendo due finali consecutive. Non si arriva a una finale di Europa League a caso. Rimane l’orgoglio per questa grande squadra che ha dimostrato di essere forte e di potersela giocare”.

Vi ha detto se rimane?

“Dopo la partita abbiamo solamente parlato dell’orgoglio e del fatto che tutti quanti, compresi i tifosi, meritavamo di più”.

Mourinho ha detto che ha parlato con Pellegrini e Mancini. Non ne avete parlato tra di voi?

“Non stiamo pensando alla prossima stagione, siamo dispiaciuti per questa finale persa. Non abbiamo in testa altri pensieri”.

Quale è stato il momento chiave della gara?

“È stata una gara molto equilibrata, nel secondo tempo hanno avuto maggiore possesso palla ma non hanno creato molto. Dopo il gol subito abbiamo sofferto un paio di minuti, ma la partita è rimasta pari. I rigori sono 50-50”.

Di cosa ha bisogno questa squadra per lottare ai massimi livelli?

“In un momento della stagione abbiamo avuto tantissimi infortunati e siamo andati un po’ di difficoltà. Probabilmente il mister si riferisce a una rosa più ampia per coprire i momenti difficili durante una stagione così lunga e con così tante partite. È facile avere tanti infortuni in queste condizioni”.