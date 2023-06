Calciomercato Roma: si lavora al prestito di Scamacca. Piace anche a Milan e Juventus, ma i giallorossi sono la priorità dell’attaccante

La Roma sembra voler fare sul serio per Gianluca Scamacca. Il centravanti del West Ham è una delle ultime idee di Tiago Pinto per sostituire l’infortunato Tammy Abraham e già alcuni giorni fa ha avviato i primi contattiper sondare il terreno. Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, la società giallorossa sarebbe al lavoro per portare l’attaccante nella Capitale con la formula del prestito.

Il sito che si occupa di calciomercato riferisce che Scamacca è seguito da Roma, Milan e Juventus, ma il calciatore preferirebbe vestire la maglia giallorossa.

Fonte: calciomercato.it

