Calciomercato Roma: settimana prossima l’ufficialità di Ndicka. Calciatore convinto dalle chiamate di Mourinho e Ryan Friedkin

La Roma ha messo a segno il secondo colpo di mercato e, dopo l’arrivo di Houssem Aouar, è stato il turno di Evan Ndicka. Il difensore è sbarcato nella giornata di ieri a Ciampino e ha svolto le visite mediche, ma l’ufficialità non è ancora arrivata. Ecco gli aggiornamenti sulla trattativa.

17:03 – Nessun problema per quanto riguarda il viaggio in Inghilterra del gm Pinto. Nonostante l’ufficialità di Ndicka sia slittata alla prossima settimana, il dirigente della Roma è in partenza per Londra. Il blitz di mercato, quindi, non è stato rimandato.

16:52 – L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano afferma che Ndicka ha sostenuto le visite mediche e ha firmato il contratto fino al 2028. L’annuncio ufficiale arriverà la prossima settimana, ma è tutto fatto.

16:08 – L’edizione online del quotidiano aggiunge ulteriori dettagli. Il Milan, infatti aveva offerto uno stipendio superiore a quello della Roma, ma Ndicka ha preferito mantenere la parola data a Mourinho e Ryan Friedkin. Anche il PSG aveva contattato il calciatore a fine maggio, ma l’affare non è andato in porto. L’ufficialità del trasferimento alla Roma sarà annunciata nei prossimi giorni a causa di alcuni dettagli formali da sistemare, ma che non comprometteranno l’operazione.

16:05 – Come riporta il sito dell’esperto di calciomercato, l’ufficialità verrà comunicata solamente la prossima settimana. Il calciatore ivoriano è stato convinto dalle chiamate di José Mourinho e di Ryan Friedkin, il quale lo ha contattato qualche giorno prima della finale di Europa League. Il classe ’99 era seguito da PSG, Barcellona e Milan.

