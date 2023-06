Se sul fronte Gianluca Scamacca sono arrivate risposte negative, ci sono invece buone notizie per quanto riguarda Diego Llorente. Come rivelato dal sito dell’esperto di calciomercato, il difensore spagnolo è sempre più vicino al ritorno alla Roma. I giallorossi sono al lavoro con il Leeds per trovare la formula giusta, ma il centrale sarà di nuovo a disposizione di José Mourinho.

Fonte: gianlucadimarzio.com

